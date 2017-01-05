Во Франции задержан экс-премьер Косово по запросу Сербии Сербия обвиняет Харадиная в военных преступлениях против гражданских сербов во времена Косовской войны.

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Полиция Франции задержала бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная по ордеру из Сербии по военным преступлениям, сообщает Радио Свобода.

По данным МИД частично признанной республики Косово, французские правоохранители задержали его по ордеру на арест, выданному Сербией еще в 2004 году, что, как говорится в заявлении, «неприемлемо для нас».

МИД добавил, что делает все возможное, чтобы добиться освобождения Харадиная.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники в полиции Франции добавляет, что Харадиная задержан в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции по прибытии рейсом из Приштины.

Летом 2015 его уже задерживали по сербскому ордеру в Словении, но через два дня отпустили под дипломатическим давлением.

Рамуш Харадинай непродолжительное время был премьер-министром Косово в 2004-2005 годах. Во время Косовской войны 1998-99 годов он был одним из полевых командиров сепаратистского вооруженной группировки «Армия освобождения Косово». Сербия обвиняет его в военных преступлениях против гражданских сербов во времена Косовской войны.

Также Рамуша Харадиная обвинял в военных преступлениях и Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. Гаагский трибунал судил его дважды и оба раза оправдывал из-за отсутствия неопровержимых доказательств его вины.