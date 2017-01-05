Сенатор Грэм упрекнул Трампа в том, что он не видит угрозы со стороны России Он раскритиковал пророссийские взгляды некоторых номинантов на ключевые должности в администрации Трампа.

Линдси Грэм Фото: http://www.rbc.ua

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, который вместе со своими коллегами Джоном Маккейном и Эми Клобучар недавно побывал в Украине, раскритиковал избранного президента США и его окружение за то, что они не видят очевидных разрушительных намерений Москвы, сообщает Укринформ.

"Меня беспокоит то, что избранный президент Трамп, кажется, понимает, что делают китайцы; что иранская сделка – это плохо. Он осознает это. Он понимает угрозу от ИГИЛ... Но когда речь идет о России, у него словно появляется слепое пятно, и я абсолютно не удивлен, поскольку россияне подрывают демократию во всем мире", - заявил Грэм в прямом эфире телеканала CNN.

Он пояснил: если реакция Трампа на действия России не будет должной, может дойти до того, что другие страны почувствуют смелость и начнут проводить кибер-атаки против США на следующих выборах, в том числе против республиканцев. В этой связи он выразил надежду, что Трамп после встречи в пятницу с представителями разведки осознает, что россияне действительно повлияли на американские выборы.

В то же время, он раскритиковал пророссийские взгляды некоторых номинантов на ключевые должности в следующей администрации, в частности, Реска Тиллерсона, который претендует на пост госсекретаря США.

"Если кандидат на важную должность не понимает, что замышляют русские, то мне будет трудно поверить, что он имеет понимание как выполнять свою работу", - отметил Грэм.

Сенатор отметил, что если Тиллерсон возразит данные разведки о вмешательстве РФ в выборы в США, то не получит его голоса.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп выступил против новых санкций в отношении России из-за хакерских атак.