В Британии бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов Коллекционные монеты были выпущены в апреле 2016 в честь 150-летия детской писательницы Беатрис Поттер.

В городе Эксетер, Великобритания, неизвестный бросил бездомному коллекционные 50 пенсов, стоимость которых составляет примерно 10 тысяч фунтов (около 12 тысяч долларов).

Об этом сообщает Metro.

Увидев монету необычной формы с изображением кролика, мужчина обратился к полицейским с просьбой узнать, сколько она может стоить. С помощью смартфонов правоохранители выяснили, что бездомный стал обладателем одной из нескольких сотен коллекционных монет. Они были выпущены в апреле 2016 года в честь 150-летия известной детской писательницы Беатрис Поттер.

На семиугольных монетах изображены персонажи сказок Поттер - кролик Питер, Ухти-Тухти, бельчонок Джонни и другие.

На момент выпуска каждый набор, состоявший из нескольких 50-пенсовых монет, стоил 55 фунтов (около 60 долларов). Тираж разошелся за восемь дней, и тогда монеты начали продавать на интернет-аукционах за тысячи фунтов.

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