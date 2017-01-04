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Террорист Амри в Милане стрелял из пистолета, который использовал в Берлине

Из пистолета тунисского беженца был убит польский водитель грузовика.

Террорист Амри в Милане стрелял из пистолета, который использовал в Берлине
Анис Амри

Пистолет беженца из Туниса Аниса Амри, который он использовал против полицейских в Милане, идентичен тому, из которого был убит польский водитель грузовика в Берлине 19 декабря.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление итальянской полиции.

"Сравнение патрона из оружия террориста в Сесто-Сан-Джованни и патрона, найденного немецкой полицией, дало неопровержимое доказательство того, что они были выпущены из одного и того же пистолета", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что следователи в Берлине провели обыск в одном из приютов для беженцев, где проживал человек, который, вероятно, поддерживал контакт с главным подозреваемым в совершении нападения на рождественской ярмарке в Берлине Анисом Амри.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, в частности гражданин Украины, около 50 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

На руле и в кабине грузовика выявлены отпечатки пальцев Аниса Амри. Кроме того, в кабине полиция нашла его удостоверение.

Анис Амри был убит 23 декабря полицейскими Милана, когда он отказался предъявить свои документы.

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Тэги: Италия, расследование, теракты в Германии
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