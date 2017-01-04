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По подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержали уже 40 человек

В числе задержанных несколько выходцев из Дагестана.

По подозрению в причастности к теракту в Стамбуле задержали уже 40 человек
Теракт в Стамбуле
Фото: EPA/UPG

Полиция Турции задержала 40 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в провинции Измир по подозрению подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула 1 января.

Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News со ссылкой на информационное агентство Dogan.

"Полиция задержала 27 человек, в том числе три семьи, которые подтверждают связь со злоумышленником", - говорится в сообщении.

Как сообщается, после атаки на клуб подозреваемые сбежали в Измир.

Среди задержанных были 20 детей, девять мальчиков и 11 девочек, сообщает издание. Задержанные дети оказались выходцами из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии. В числе задержанных несколько выходцев из Дагестана.

Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по посетителям стамбульского ночного клуба Reina. В результате теракта погибли 39 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Полиция уже установила личность нападающего, однако детали не раскрываются.

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Тэги: Турция, борьба с терроризмом, Стамбул, задержание, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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