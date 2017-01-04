Марин Ле Пен заявила, что банки отказались кредитовать ее президентскую кампанию
По словам лидера ультраправого "Национального фронта", ей не хватает €6 млн для проведения полноценной кампании.
Все французские банки отказались выдать кредит на президентскую кампанию лидера ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Об этом сама Ле Пе заявила в эфире BFM-TV.
"Все французские банки отказываются кредитовать мою президентскую кампанию, несмотря на то, что они ничем не рискуют, ведь мы уверены в том, что сможем набрать более чем 5%, таким образом, мы видим, что это политическое решение", - заявила она.
По словам Ле Пен, ей не хватает €6 млн для проведения полноценной кампании.
"Я боролась с банками, ведь это (позиция банков относительно финансирования кампании Ле Пен - ред.) является угрозой для демократии. Я обратилась к европейским, английским, американским, российским банкам и, конечно, приму помощь от первого, кто будет готов выделить средства", - отметила Ле Пен.
Следует отметить, что в 2014 году Ле Пен получила кредит в размере €9 млн для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке.
В конце 2016 года стало известно, что российское Агентство по страхованию вкладов подало иск в суд в связи с долгом партии Ле Пен перед банком, права на который Первый чешско-российский банк "передал третьему лицу".
Ранее лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной". МИД Украины выразил протест из-за заявлений Марин Ле Пен о Крыме. А в СБУ заявили о готовности запретить Марин Ле Пен въезд в Украину.