Марин Ле Пен заявила, что банки отказались кредитовать ее президентскую кампанию По словам лидера ультраправого "Национального фронта", ей не хватает €6 млн для проведения полноценной кампании.

Марин Ле Пен

Все французские банки отказались выдать кредит на президентскую кампанию лидера ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Об этом сама Ле Пе заявила в эфире BFM-TV.

"Все французские банки отказываются кредитовать мою президентскую кампанию, несмотря на то, что они ничем не рискуют, ведь мы уверены в том, что сможем набрать более чем 5%, таким образом, мы видим, что это политическое решение", - заявила она.

По словам Ле Пен, ей не хватает €6 млн для проведения полноценной кампании.

"Я боролась с банками, ведь это (позиция банков относительно финансирования кампании Ле Пен - ред.) является угрозой для демократии. Я обратилась к европейским, английским, американским, российским банкам и, конечно, приму помощь от первого, кто будет готов выделить средства", - отметила Ле Пен.

Следует отметить, что в 2014 году Ле Пен получила кредит в размере €9 млн для финансирования своей кампании в Первом чешско-российском банке.

В конце 2016 года стало известно, что российское Агентство по страхованию вкладов подало иск в суд в связи с долгом партии Ле Пен перед банком, права на который Первый чешско-российский банк "передал третьему лицу".

Ранее лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной". МИД Украины выразил протест из-за заявлений Марин Ле Пен о Крыме. А в СБУ заявили о готовности запретить Марин Ле Пен въезд в Украину.