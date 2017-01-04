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При взрыве придорожной бомбы в Пакистане пострадали 19 человек

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

При взрыве придорожной бомбы в Пакистане пострадали 19 человек
Архив
Фото: EPA/UPG

На северо-западе Пакистана при взрыве придорожной бомбы пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов и 15 гражданских.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, атака произошла в городе Дера-Исмаил-Хан.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в середине декабря на индийско-пакистанской границе обстреляли школьный автобус: 1 убитый, 8 раненых.

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Тэги: взрыв, Пакистан
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