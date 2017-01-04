В Китае мужчина с ножом напал на детский сад: 11 раненых Преступник схвачен.

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В Китае в результате нападения вооруженного ножом мужчины на детский сад пострадали 11 воспитанников учреждения.

Об этом со ссылкой на Центральное телевидение страны сообщает CNN.

Инцидент произошел на территорию детского сада в городе Пинсян (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР). Все пострадавшие были госпитализированы. По данным полиции, их жизням ничто не угрожает.

Неизвестный, который проник на территорию сада через забор, схвачен. О мотивах 41-летнего мужчины ничего не известно.

В ноябре 2016 года в городе Ханьчжун (северо-запад Китая) мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. Тогда девять детей получили ранения.

Как сообщалось ранее, в Китае чиновник открыл огонь по коллегам. После этого он, вероятно, покончил с собой.