В Китае мужчина с ножом напал на детский сад: 11 раненых

В Китае в результате нападения вооруженного ножом мужчины на детский сад пострадали 11 воспитанников учреждения.
Об этом со ссылкой на Центральное телевидение страны сообщает CNN.
Инцидент произошел на территорию детского сада в городе Пинсян (Гуанси-Чжуанский автономный район КНР). Все пострадавшие были госпитализированы. По данным полиции, их жизням ничто не угрожает.
Неизвестный, который проник на территорию сада через забор, схвачен. О мотивах 41-летнего мужчины ничего не известно.
В ноябре 2016 года в городе Ханьчжун (северо-запад Китая) мужчина с ножом напал на учеников начальной школы. Тогда девять детей получили ранения.
Как сообщалось ранее, в Китае чиновник открыл огонь по коллегам. После этого он, вероятно, покончил с собой.