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В Китае чиновник открыл огонь по коллегам

По версии полиции, стрелявший покончил с собой.

В Китае чиновник открыл огонь по коллегам
Фото: Depositphotos/Elnur

В Китае чиновник стрелял в двух чиновников высшего ранга, а потом, вероятно, покончил с собой.

Как сообщает агентство "Синьхуа", инцидент произошел в провинции Сычуань, на юго-западе Китая во время заседания с участием главных руководителей партийного комитета и правительственных ведомств города Паньчжихуа.

Согласно этой информации, человек с огнестрельным оружием ворвался в зал заседания и открыл огонь по его участникам, после чего скрылся.

В результате инцидента мэр города и секретарь городского комитета КПК получили ранения, их жизнь вне опасности.

Личность стрелявшего установлена - им оказался начальник городского управления земельных и природных ресурсов. Позднее его тело было обнаружено на минус втором этаже центра конференций и выставок, в котором произошло нападение. Полиция рассматривает версию о самоубийстве.

Как сообщалось накануне, в Одессе посетитель кафе выстрелил охраннику в лоб из травмата.

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Тэги: Китай, стрельба
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