После войны
После войны
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Шестая колонна
Шестая колонна
ГлавнаяМир

В аэропорту Калининграда самолет выкатился за ВПП

Три человека обратились за медицинской помощью.

В калининградском аэропорту "Храброво" задерживаются 20 рейсов из-за выкатившегося во вторник вечером за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолета.

Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Рейсы задерживаются на прилет и вылет.

Помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун рассказала ТАСС, что открытие "Храброво" отложено до 14:00 местного времени (совпадает с киевским). "Причина все та же: продолжающиеся работы по эвакуации самолета с места инцидента на специальную стоянку", - сказала она.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 3 января, с самолетом авиакомпании "Аэрофлот". На борту лайнера находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. Сообщалось, что три человека обратились за медицинской помощью.

Позже в "Аэрофлоте" сообщили, что для расследования обстоятельств и причин ЧП сформирована комиссия, в которую вошли представители Росавиации, "Аэрофлота" и аэропорта.

Как сообщалось 19 декабря, 23 человека госпитализированы после аварийной посадки самолета Минобороны РФ.

Новости по теме:

Тэги: Россия, самолеты, аэропорты
Реклама

Читайте в разделе