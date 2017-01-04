В аэропорту Калининграда самолет выкатился за ВПП Три человека обратились за медицинской помощью.

В калининградском аэропорту "Храброво" задерживаются 20 рейсов из-за выкатившегося во вторник вечером за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолета.

Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Рейсы задерживаются на прилет и вылет.

Помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун рассказала ТАСС, что открытие "Храброво" отложено до 14:00 местного времени (совпадает с киевским). "Причина все та же: продолжающиеся работы по эвакуации самолета с места инцидента на специальную стоянку", - сказала она.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 3 января, с самолетом авиакомпании "Аэрофлот". На борту лайнера находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. Сообщалось, что три человека обратились за медицинской помощью.

Позже в "Аэрофлоте" сообщили, что для расследования обстоятельств и причин ЧП сформирована комиссия, в которую вошли представители Росавиации, "Аэрофлота" и аэропорта.

Как сообщалось 19 декабря, 23 человека госпитализированы после аварийной посадки самолета Минобороны РФ.