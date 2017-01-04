Кандидат на пост госсекретаря США откажется от доли в ExxonMobil Тиллерсон продаст около 600 тыс. акций ExxonMobil, которые ему принадлежат.

Рекс Тиллерсон Фото: EPA/UPG

Бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон разорвет все связи с компанией, если будет назначен на пост госсекретаря США.

Об этом говорится в заявлении компании, на которое ссылается Bloomberg.

Сообщается, что Тиллерсон продаст около 600 тыс. акций ExxonMobil, которые ему принадлежат. Он также откажется от бонусов в размере $4,1 млн, которые должен был получить в ближайшие три года.

В середине декабря Тиллерсон, которому избранный президент США Дональд Трамп предложил пост госсекретаря в своей администрации, заявил об уходе из корпорации.

О номинации Тиллерсона на пост госсекретаря стало известно во вторник, 13 декабря. Дональд Трамп, подтверждая свое решение о выборе Тиллерсона, назвал его одним из лидеров мирового бизнеса. При этом кандидатуру госсекретаря США должен одобрить Сенат, а Тиллерсона критиковали за связи с властями России. В 2012 году он указом президента РФ Владимира Путина был награжден Орденом дружбы.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что Тиллерсон оказался директором связанного с Россией багамского офшора.