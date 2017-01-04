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За пикеты в поддержку политзаключенного Дадина в Москве задержали 6 человек

Сейчас о местонахождении Дадина ничего неизвестно.

В Москве у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на Житной улице задержаны шесть человек, которые проводили пикеты в поддержку политзаключенного Ильдара Дадина.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По информации портала, задержаны Елена Захарова, Мария Рябикова, Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво и Татьяна Тарвид. В настоящее время они доставлены в ОВД "Якиманка".

Осужденного за неоднократные нарушения на митингах политзаключенного Ильдара Дадина в начале декабря перевели из карельской колонии №7. Сейчас о его местонахождение ничего неизвестно.

В начале ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, в которой он сообщал о пытках и избиениях со стороны сотрудников колонии №7 города Сегежа. После этого осужденного посетили правозащитники, в том числе и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Все они рекомендовали перевести Дадина в другую колонию.

Служебная проверка ФСИН и доследственная проверка колонии не нашли нарушений, которые подтвердили бы слова Дадина об избиениях и пытках. На его теле не было обнаружено следов насилия. Сам осужденный активист объяснил это тем, что был в одежде во время избиений.

Ильдар Дадин стал первым, кого признали виновным по статье 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения на митингах). В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима.

Признан политзаключенным, так как уголовное преследование осуществляется исключительно в связи с ненасильственным осуществлением права на свободу собрания, по обвинению в правонарушении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и применением непропорционального вменяемому деянию содержания под стражей.

1 ноября Дадин пожаловался на регулярные избиения в колонии. В управлении ФСИН подтвердили применение физической силы к заключенному, но врачи не обнаружили на его теле следов побоев. Сам Дадин утверждает, что их нет, потому что в момент избиения он был в одежде.

1 декабря стало известно, что Дадина на полгода поместили в одиночную камеру за драку с сокамерником.

Позже Дадина перевели в другую колонию. Во ФСИН объяснили этообеспечением безопасности Дадина.

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Тэги: Россия, Москва, политзаключенные, пикеты, задержание, Ильдар Дадин
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