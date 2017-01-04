Индонезия прекращает военно-техническое сотрудничество с Австралией Австралийско-индонезийское сотрудничество может быть возобновлено после решения технических вопросов.

Индонезия прекращает военно-техническое сотрудничество с Австралией из-за оскорбительных учебных материалов, которые были замечены на австралийской базе подготовки спецподразделений.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации СМИ, индонезийские военные спецподразделения "Копассус", которые прибыли для совместных учений сил специальных операций на австралийскую базу в Перти, были оскорблены экспозиционными материалами, которые якобы унижают принципы мирного сосуществования(Pancasila), которые лежат в основе индонезийской модели построения общества.

Что именно считают оскорбительным индонезийские инструкторы - неизвестно, однако до принятия решения о демонтаже этих материалов сотрудничество приостановлено.

Представитель вооруженных сил Индонезии генерал-майор Вуриянто подтвердил, что решение о прекращении сотрудничества вступает в силу немедленно, однако допустил, что сотрудничество может быть возобновлено после решения технических вопросов.

Обострение политической риторики между странами произошло впервые после конфликта в 2013 году, когда стало понятно, что австралийские разведслужбы прослушивали телефонные звонки тогдашнего президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдхойоно, его супруги и других высокопоставленных должностных лиц государства.