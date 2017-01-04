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В Турции на три месяца продлили режим ЧП

Решение вступит в силу 19 января.

В Турции на три месяца продлили режим ЧП
Фото: EPA/UPG

Парламент Турции проголосовал за продление на три месяца режима чрезвычайного положения, введенного в стране в июле 2016 года после попытки военного переворота.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Решение вступит в силу 19 января. Таким образом, режим ЧП продлится как минимум до середины апреля, а общая его продолжительность  составит девять месяцев.

Как сообщается, поводом для продления чрезвычайных полномочий правительства стало нападение на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, жертвами которого стали 39 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя  группировка ИГИЛ.

Турецкие власти уже во второй раз продлевают срок действия режима ЧП. В первый раз такое решение приняли в октябре 2016 года.

Напомним, режим ЧП был введен после неудачной попытки госпереворота 15 июля этого года. В ходе переворота погибли около 250 человек. Власти Турции обвинили в его организации живущего в США проповедника Фетхуллу Гюлена, который  отрицает причастность к мятежу.

После попытки переворота  несколько десятков тысяч человек были выдворены из страны или лишились работы. Количество арестованных оценивается в 32 тыс. человек.

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Тэги: чрезвычайное положение, попытка военного переворота в Турции (2016)
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