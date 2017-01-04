Белый дом анонсировал освобождение узников Гуантанамо после заявлений Трампа о недопустимости этого Заключенных передадут другим странам до завершения президентского срока Барака Обамы 20 января.

В Белом доме США заявили, что уже в ближайшее время ожидают объявления о дополнительных передачах заключенных из тюрьмы на базе Гуантанамо в другие страны, передает Радио Свобода.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что это должно произойти до завершения президентского срока Барака Обамы 20 января.

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как избранный президент Дональд Трамп заявил о недопустимости, по его мнению, освобождения узников Гуантанамо.

Как написал Трамп в твиттере, "эти люди очень опасны, и их нельзя выпускать обратно на поле боя".

В прошлом месяце СМИ цитировали неназванный источник в нынешней администрации США, что Обама планирует перевести из Гуантанамо 18 заключенных - почти треть из тех, кого до сих пор держат в лагере содержания на военно-морской базе США в бухте Гуантанамо.

Часть заключенных считается слишком опасными для освобождения в любое время. Сейчас в тюрьме находится 60 человек.

Ликвидация тюрьмы - одно из предвыборных обещаний Обамы. В декабре 2015 года Белый дом отказался от представленного Пентагоном плана закрытия тюрьмы в Гуантанамо, посчитав этот проект слишком дорогостоящим. Спецтюрьма Гуантанамо расположена на арендуемой с 1903 года США военно-морской базе на Кубе. Там содержатся лица, задержанные после 11 сентября 2001 года по подозрению в причастности к международному терроризму.

В связи с антитеррористической операцией в Афганистане в 2001 году сюда стали поступать пленные боевики "Аль-Каиды", "Талибана" и других организаций, которые правительство США считает террористическими.