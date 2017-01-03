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Палата представителей США переизбрала спикером сторонника антироссийских санкций

Нынешнее голосование было, скорее, формальностью.

Палата представителей США переизбрала спикером сторонника антироссийских санкций
Фото: paulryan.house.gov

Спикер Палаты представителей США Пол Райан продолжит председательствовать в нижней палате американского Конгресса в период, когда в Соединенных Штатах вступит в официальные полномочия администрация Дональда Трампа.

Официальное голосование состоялось в Капитолии в первой половине дня вторника по местному времени, сообщает Укринформ.

По результатам голосования кандидатуру Пола Райана на посту спикера поддержали 239 конгрессменов из 218-ти необходимых.

Нынешнее голосование было, скорее, формальностью. Еще в ноябре представители Республиканской партии (которые имеют большинство в обеих палатах Конгресса США), единогласным решением поддержали продление полномочий Райана на посту спикера Палаты представителей США – третьего по рангу в иерархии государственной власти Соединенных Штатов. Таким образом, 46-летний политик и в дальнейшем будет удерживать консервативную политику Республиканской партии в американском Конгрессе, в том числе по отношению к России.

Как известно, в последние дни декабря, после введения администрацией Барака Обамы санкций против России, спикер Палаты представителей поддержал жесткую изоляцию российского руководства.

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Тэги: США, Россия, санкции
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