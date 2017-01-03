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В Сирии вследствие авиуаудара погибли 25 исламистов

Командный пункт боевиков поразили неизвестные самолеты.

В Сирии вследствие авиуаудара погибли 25 исламистов
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Вследствие авиуаудара в северо-западной Сирии погибли по меньшей мере 25 членов группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра", который связывают с "Аль-Каидой").

Командный пункт боевиков поразили неизвестные самолеты, сообщает DW.

По данным правозащитников, бомбардировки произошло во время встречи лидеров группировки. Кто из них погиб, пока не известно. Также нет данных, какой стране принадлежали самолеты, нанесшие авиаудар.

О прекращении огня на территории Сирии стало известно 29 декабря. Соглашение о прекращении огня и начале мирных переговоров стало результатом совместной работы в том числе России и Турции.

В документе указывалось, что режим прекращения огня вступит в силу в полночь 30 декабря. При этом на борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам", а также близкие к ним группы и курдские "Отряды народной самообороны" перемирие не распространяется.

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Тэги: Сирия, исламисты
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