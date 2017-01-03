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Более 400 боевиков ИГИЛ проникли в Европу, - Daily Mail

Среди целей террористов могут быть государственные учреждения в Косово и сербские православные церкви.

Более 400 боевиков ИГИЛ проникли в Европу, - Daily Mail
Боевики "Исламского государтва"
Фото: EPA/UPG

Группа из 400 боевиков террористической группировки "Исламское государство" проникла в Европу под видом беженцев.

Об этом  сообщает Daily Мail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

По информации издания, террористов возглавляет прибывший из зоны боевых действий в Сирии экс-солдат НАТО Лавдрим Мухаджери, известный также как Абу Абдулла аль-Косово. Террорист собрал самых верных бойцов.

Сообщается, что среди целей террористов могут быть государственные учреждения в Косово и сербские православные церкви.

Мухаджери отправился в Сирию в 2012 году и появился в нескольких пропагандистских видео, где призвал албанцев присоединиться к исламистам. В 2014 Госдеп США заявил о нем как о международном террористе.

Отмечается, что в Европу и на Балканы массово прибывают террористы, многим из которых удается проникнуть на территорию других стран незамеченными.

В начале декабря Полицейское агентство Евросоюза (Европол) предупредило о возможности новых атак боевиков ИГИЛ, целью которых станут страны, принимающие участие в возглавляемой США международной коалиции в Ираке и Сирии.

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Тэги: СМИ, Европа, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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