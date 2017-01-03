Посол Британии в ЕС досрочно подал в отставку, - Guardian Дипломат увольняется почти на год раньше запланированной даты.

Айван Роджерс Фото: EPA/UPG

Посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс (Ivan Rogers) заблаговременно подал в отставку, покинув пост за несколько месяцев до формального начала процесса выхода страны из Евросоюза.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

Дипломат увольняется почти на год раньше запланированной даты в ноябре 2017-го.

Как напоминает издание, в декабре Роджерс предупредил министров о том, что переговоры Британии относительно свободной торговли с ЕС могут продолжаться до 10 лет. Тогда в офисе премьер-министра заявили, что дипломат высказывал взгляды некоторых европейских лидеров, а не собственные оценки.

Напомним, что 23 июня в Великобритании прошел референдум, результаты которого показали, что большинство британцев выступают за выход из Евросоюза (52% против 48%). После этого лидеры Евросоюза приняли совместное заявление, в котором призвали власти Великобритании как можно скорее начать реализацию решения о выходе из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена начать процедуру выхода из ЕС в марте 2017 года.