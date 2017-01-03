В Польше ликвидируют Министерство государственной казны Около 200 работников ведомства будут уволены.

В Польше ликвидируют Министерство государственной казны. Согласно предвыборным обещаниям партии "Право и справедливость", такого министерства уже не будет.

По словам председателя Постоянного комитета Совета министров Генрика Ковальчика, который с сентября 2016 года выполнял функцию министра госказны, часть наблюдательных обязанностей, которые принадлежали к компетенции Министерства государственной казны, будут выполнять другие министерства, передает "Польское радио".

"Если говорим об энергетических компаниях, из отрасли горного дела и т.п. - они переходят под надзор Министерства энергии и горного дела, транспортные компании будут в компетенции Министерства инфраструктуры и строительства; компании, связанные с сельским хозяйством, переходят под опеку Министерства сельского хозяйства и развития села, несколько компаний - под Министерство спорта", - отметил Ковальчик.

Страховая компания PZU и польские авиалинии LOT будут подчинены Министерству развития и финансов.

По словам Ковальчика, в Министерстве государственной казны Польши работает около 400 человек. Почти 200 работников будут трудоустроены в других ведомствах.