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Reuters: стамбульский террорист мог воевать в Сирии

Террорист по-прежнему находится в розыске. 

Reuters: стамбульский террорист мог воевать в Сирии
Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Reina
Фото: bbc.com

Террорист, который расстрелял 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, вероятно, имел опыт в боевых действиях и мог проходить боевые тренировки в Сирии.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

"Атакующий однозначно имел опыт в бою... он мог воевать в Сирии годами", - отмечается в сообщении.

Как известно, стамбульский террорист до сих пор находится в розыске. В понедельник после теракта группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за осуществление теракта и провозгласила, что стрельба была расплатой на военное вмешательство Турции в Сирии. Нападение на популярный ночной клуб в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по толпе из автомата. В результате погибли 39 человек, почти 70 получили ранения. 

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Тэги: Сирия, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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