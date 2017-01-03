Reuters: стамбульский террорист мог воевать в Сирии Террорист по-прежнему находится в розыске.

Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Reina Фото: bbc.com

Террорист, который расстрелял 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, вероятно, имел опыт в боевых действиях и мог проходить боевые тренировки в Сирии.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

"Атакующий однозначно имел опыт в бою... он мог воевать в Сирии годами", - отмечается в сообщении.

Как известно, стамбульский террорист до сих пор находится в розыске. В понедельник после теракта группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за осуществление теракта и провозгласила, что стрельба была расплатой на военное вмешательство Турции в Сирии. Нападение на популярный ночной клуб в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по толпе из автомата. В результате погибли 39 человек, почти 70 получили ранения.