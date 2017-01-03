Две трети заявок об убежище в Евросоюзе приходятся на Германию, - Welt Всего в ЕС за первые 3 квартала 2016 года было подано 988 тыс. ходатайств об убежище.

Беженцы в Мюнхене, Германия Фото: EPA/UPG

Германия продолжает лидировать по числу заявок на получение убежища среди всех стран Евросоюза.

Данные "Евростата" приводит в среду немецкая газета Welt.

Согласно этой информации, в Германии за первые 3 квартала 2016 года было подано больше ходатайств о предоставлении убежища, чем в остальных 27 странах. Всего в ЕС было подано 988 тыс. ходатайств, из которых почти две трети - в Германии.

В Италии было подано - 85 тыс. ходатайств, во Франции - 62 тыс.

При этом решение о том, может ли человек остаться, на какой период времени и на каких условиях, выносятся не во всех случаях. Так, в Германии за указанный период решение в первой инстанции было принято в отношении 420 тыс. человек (на 658 тыс. заявлений, согласно данным профильного министерства). В Италии - 67555 заявителей, а в Греции из 30495 просителей о решении узнали лишь 7610 человек. В ЕС в целом принято 756 тыс. решений.

Как отмечает издание, не говорят высокие цифры и о росте потока мигрантов. Дело в том, что в ушедшем году ходатайства подавали также лица, прибывшие в ранее, в 2015 году. С января по сентябрь 2016 года, согласно данным системы Easy, было зарегистрировано 272 тыс. въездов в ФРГ, однако, чиновники полагают, что на самом деле их было даже меньше, поскольку некоторые люди регистрировались дважды.

Как сообщалось ранее во вторник, в Германии задержали мигранта, подозреваемого в подготовке теракта.