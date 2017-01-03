В Литве милитаризацию Калининграда назвали вызовом для НАТО
Ранее в Литве заявляли, что новыми ракетными комплексами Россия пытается ограничить приход в страны Балтии кораблей союзников по НАТО.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает наращивание Россией военного потенциала в Калининградской области вызовом для НАТО.
Об этом он заявил в интервью британской газете The Times, сообщает МИД Литвы на своей странице в Twitter.
"Российское военное хулиганство и наращивание военного потенциала в Калининграде является вызовом для НАТО", - подчеркнул Линкявичюс.
.@LinkeviciusL to @thetimes: #Russia‘s military hooliganism & mil. build-up in #Kaliningrad is a challenge to #NATO https://t.co/hwE3w49PwI— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) 3 січня 2017 р.
Ранее в Литве заявляли, что новыми береговыми ракетными комплексами в Калининградской области Россия пытается ограничить приход в страны Балтии кораблей союзников по НАТО.
Как сообщалось в октябре, Россия отправила в Калининградскую область, расположенную между Польшей и Литвой, ракетный комплекс "Искандер". В конце ноября стало известно, что Россия перебросила в Калининградскую область ракетный комплекс "Бастион".