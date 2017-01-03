В Литве милитаризацию Калининграда назвали вызовом для НАТО Ранее в Литве заявляли, что новыми ракетными комплексами Россия пытается ограничить приход в страны Балтии кораблей союзников по НАТО.

Линас Линкявичюс Фото: eastbook.eu

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает наращивание Россией военного потенциала в Калининградской области вызовом для НАТО.

Об этом он заявил в интервью британской газете The Times, сообщает МИД Литвы на своей странице в Twitter.

"Российское военное хулиганство и наращивание военного потенциала в Калининграде является вызовом для НАТО", - подчеркнул Линкявичюс.

Ранее в Литве заявляли, что новыми береговыми ракетными комплексами в Калининградской области Россия пытается ограничить приход в страны Балтии кораблей союзников по НАТО.

Как сообщалось в октябре, Россия отправила в Калининградскую область, расположенную между Польшей и Литвой, ракетный комплекс "Искандер". В конце ноября стало известно, что Россия перебросила в Калининградскую область ракетный комплекс "Бастион".