В Германии задержали мигранта, подозреваемого в подготовке теракта Задержанный признался в связях с ИГИЛ, но отверг обвинения в подготовке теракта.

Фото: EPA/UPG

В Германии полиция задержала мигранта из Сирии, которого подозревают в том, что он планировал въехать в толпу людей на заминированном грузовике.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на германскую прокуратуру.

По словам представителя ведомства, 38-летний мужчина два года живет в Германии. Следствие считает, что в декабре 2016 года он пытался получить от террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) €180 тыс. для покупки автомобилей, которые он собирался заминировать и направить в толпу.

Имя арестованного не называется, он был задержан еще 31 декабря 2016 года.

Сам задержанный признался в установлении контактов с террористической группировкой, однако обвинения в планировании атаки отрицает. По его словам, деньги ему были нужны для помощи своей семье в Сирии.

Напомним, что 19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.

Подозреваемый в совершении теракта тунисец Анис Амри был убит 23 декабря в Милане в результате перестрелки с полицией.