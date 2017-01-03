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В Германии задержали мигранта, подозреваемого в подготовке теракта

Задержанный признался в связях с ИГИЛ, но отверг обвинения в подготовке теракта. 

В Германии задержали мигранта, подозреваемого в подготовке теракта
Фото: EPA/UPG

В Германии полиция задержала мигранта из Сирии, которого подозревают в том, что он планировал въехать в толпу людей на заминированном грузовике.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на германскую прокуратуру.

По словам представителя ведомства, 38-летний мужчина два года живет в Германии. Следствие считает, что в декабре 2016 года он пытался получить от террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) €180 тыс. для покупки автомобилей, которые он собирался заминировать и направить в толпу.

Имя арестованного не называется, он был задержан еще 31 декабря 2016 года.

Сам задержанный признался в установлении контактов с террористической группировкой, однако обвинения в планировании атаки отрицает. По его словам, деньги ему были нужны для помощи своей семье в Сирии.

Напомним, что 19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ. 

Подозреваемый в совершении теракта тунисец Анис Амри был убит 23 декабря в Милане в результате перестрелки с полицией.

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Тэги: Германия, борьба с терроризмом, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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