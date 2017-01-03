В польском городе Элк задержали 28 участников антиарабских беспорядков В новогоднюю ночь тунисец зарезал поляка.

Фото: EPA/UPG

Польская прокуратура обвинила тунисца в убийстве молодого человека в городе Элк на северо-востоке страны. Убийство спровоцировало направленные против иммигрантов беспорядки, в которых участвовали десятки местных жителей. Полиция задержала 28 человек.

По утверждению следствия, 26-летний тунисский повар убил в минувшую субботу возле закусочной Prince Kebab 21-летнего поляка Даниэля Р.

Конфликт между тунисцем и двумя поляками, одним из которых был Даниэль, произошел из-за того, что молодые люди украли из закусочной две бутылки с напитками, передает "Би-би-си".

Тунисец уже признался, что погнался за поляками с ножом.

Утром 1 января разгневанные местные жители разбили несколько окон закусочной Prince Kebab и бросили внутрь фейерверк. Митингующие выкрикивали антимигрантские лозунги.

Некоторые участники беспорядков бросали бутылки и камни в полицейских. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Погибший поляк ранее был осужден за угрозы и два разбойных нападения.