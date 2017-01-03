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Операция по поимке террориста в Стамбуле завершилась безрезультатно

По подозрению в причастности к нападению на ночной клуб арестованы 12 человек.

Операция по поимке террориста в Стамбуле завершилась безрезультатно
Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Reina
Фото: bbc.com

В понедельник вечером в Стамбуле прошла спецоперация по розыску и задержанию подозреваемого в совершении нападения на ночной клуб Reina. Как сообщает Associated Press, она завершилась безрезультатно.

По информации агентства, операция была проведена в одном из домов стамбульского района Зейтинбурну, в ней были задействованы отряды специального назначения и вертолет.

Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает "Би-би-си".

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего. Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время

Нападение на ночной клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Неизвестный ворвался в помещение, где открыл стрельбу по посетителям. В результате атаки погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев, еще 65 человек были ранены.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, "террорист был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде". Как сообщало CNN Turk со ссылкой на данные полиции, нападавший мог быть гражданином Узбекистана или Киргизии.

Накануне ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство".

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Тэги: Турция, теракты, Стамбул
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