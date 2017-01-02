Во время бунта в бразильской тюрьме погибли более 60 человек 12 охранников были взяты в заложники.

По меньшей мере, 60 человек погибли во время бунта в тюрьме в бразильском штате Амазонас.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщения бразильских правоохранителей.

Бунт в тюрьме города Манаус начался в воскресенье во время столкновений двух конкурирующих банд. 12 охранников были на время взяты в заложники.

В понедельник правоохранительным органам удалось вернуть контроль над тюрьмой.

Напомним, в октябре в Бразилии за три дня произошло три тюремных бунта.