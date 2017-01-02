Государство боли
Государство боли
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
ГлавнаяМир

Во время бунта в бразильской тюрьме погибли более 60 человек

12 охранников были взяты в заложники.

Во время бунта в бразильской тюрьме погибли более 60 человек

По меньшей мере, 60 человек погибли во время бунта в тюрьме в бразильском штате Амазонас.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщения бразильских правоохранителей.

Бунт в тюрьме города Манаус начался в воскресенье во время столкновений двух конкурирующих банд. 12 охранников были на время взяты в заложники.

В понедельник правоохранительным органам удалось вернуть контроль над тюрьмой.

Напомним, в октябре в Бразилии за три дня произошло три тюремных бунта.

Новости по теме:

Тэги: Бразилия, тюрьмы
Реклама

Читайте в разделе