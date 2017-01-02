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Сенаторы США Маккейн и Грэм пообещали отстаивать санкции против России

"Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах".

Сенаторы США Маккейн и Грэм пообещали отстаивать санкции против России
Фото: Скриншот видео

Сенаторы США Джон Маккейн и Линдси Грэм обещают и дальше отстаивать антироссийские санкции для борьбы с агрессией РФ против Украины.

Об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Я восхищаюсь вашей борьбой за свою Родину. Ваша борьба - это наша борьба. Достаточно российской агрессии. Они должны заплатить высокую цену за это. Мы вернемся в Вашингтон и мы будем отстаивать санкции против России. Это не борьба с русским народом, а с Путиным. Я убежден, что вы победите и мы вам поможем. Весь мир с вами. Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах", - написал Цеголко, цитируя Грэма.

Он также опубликовал видео обращения.

Напомним, в канун Нового года Порошенко с американскими сенаторами Маккейном,  Грэмом и Эми Клобучар, послом Мари Йованович, главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко приехал в район Широкино.

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Тэги: санкции, Петр Порошенко, Джон Маккейн, боевые действия на востоке Украины, Святослав Цеголко
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