Сенаторы США Маккейн и Грэм пообещали отстаивать санкции против России "Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах".

Фото: Скриншот видео

Сенаторы США Джон Маккейн и Линдси Грэм обещают и дальше отстаивать антироссийские санкции для борьбы с агрессией РФ против Украины.

Об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Я восхищаюсь вашей борьбой за свою Родину. Ваша борьба - это наша борьба. Достаточно российской агрессии. Они должны заплатить высокую цену за это. Мы вернемся в Вашингтон и мы будем отстаивать санкции против России. Это не борьба с русским народом, а с Путиным. Я убежден, что вы победите и мы вам поможем. Весь мир с вами. Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах", - написал Цеголко, цитируя Грэма.

Он также опубликовал видео обращения.

Напомним, в канун Нового года Порошенко с американскими сенаторами Маккейном, Грэмом и Эми Клобучар, послом Мари Йованович, главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко приехал в район Широкино.