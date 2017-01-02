Сенаторы США Маккейн и Грэм пообещали отстаивать санкции против России
"Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах".
Сенаторы США Джон Маккейн и Линдси Грэм обещают и дальше отстаивать антироссийские санкции для борьбы с агрессией РФ против Украины.
Об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.
"Я восхищаюсь вашей борьбой за свою Родину. Ваша борьба - это наша борьба. Достаточно российской агрессии. Они должны заплатить высокую цену за это. Мы вернемся в Вашингтон и мы будем отстаивать санкции против России. Это не борьба с русским народом, а с Путиным. Я убежден, что вы победите и мы вам поможем. Весь мир с вами. Нельзя позволить Путину победить здесь, иначе он победит и в других странах", - написал Цеголко, цитируя Грэма.
Он также опубликовал видео обращения.
Напомним, в канун Нового года Порошенко с американскими сенаторами Маккейном, Грэмом и Эми Клобучар, послом Мари Йованович, главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко приехал в район Широкино.