Обама 10 января выступит с прощальной речью к американцам Эту традицию установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CNN.

"Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", - сказал Обама.

"С 2009 года мы столкнулись со многими сложностями, и они сделали нас только сильнее", - отметил американский президент.

Он также подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Напомним, Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.

Ранее Обама рассказал, что после ухода с поста президента займется написанием книги и самоанализом.