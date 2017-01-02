Высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву Их привез специальный борт авиакомпании "Россия".

Фото: Sergey Riabsev

Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву.

Как сообщает русская служба Би-би-си, их привез специальный борт авиакомпании "Россия" - официального перевозчика президента РФ и членов правительства.

35 сотрудников российских учреждений в четверг были объявлены персонами нон-грата в США и в течение 72 часов они и члены их семей - всего 96 человек - должны были покинуть США.

"Последние предновогодние дни они провели без сна и отдыха, укладывая багаж и параллельно "закрывая" хвосты - волей-неволей за годы жизни все обрастаем бытовыми обязательствами, которые при отъезде требуют внимания", - написал на своей странице в Фейсбуке сотрудник посольства РФ в Вашингтоне Юрий Мельник, описывая отъезд коллег.

Напомним, 29 декабря Вашингтон объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками во время избирательной кампании в США. В санкционный список были добавлены шесть частных лиц и пять организаций, в том числе ФСБ РФ, а также командование ГРУ. Кроме того, власти США запретили российским дипломатам посещать две загородные резиденции, заявив, что эти резиденции использовались для разведывательных действий.

Президент Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать США. В его заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что "все американские дипломаты могут остаться в России, а их дети могут посетить новогоднюю елку в Кремле". Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, назвал такой шаг Путина "очень умным".