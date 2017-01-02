Девять человек погибли в результате обрушения многоэтажки в Казахстане Предварительная версия ЧП - взрыв котла отопления.

Фото: КЧС МВД Казахстана Фото: КЧС МВД Казахстана Фото: КЧС МВД Казахстана Фото: КЧС МВД Казахстана Фото: КЧС МВД Казахстана

В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана в ночь на понедельник обрушился многоэтажный дом, в результате погибли девять человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан".

"Девять человек погибли, двое находятся в больнице и еще двое под завалами подают признаки жизни, спасатели ведут разбор завалов", - рассказал собеседник агентства.

Предварительная версия ЧП - взрыв котла отопления.

Среди погибших - трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое из которых 2016 года рождения, один - 2010 года рождения.

В департаменте по ЧС Карагандинской области сообщили, что на данный момент к поискам привлечено 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника военной части 52859 национальной гвардии.

Напомним, 12 декабря в Чернигове обрушилась стена здания, в котором размещается общежитие швейной фабрики. Произошло обрушение плиты перекрытия с 4-го этажа на 1-й, во время которого было повреждено восемь комнат. Семь человек с травмами были сразу же госпитализированы. Позже из-под завалов достали 17-летнего жителя дома. Медики констатировали у него закрытые травмы плечей, позвоночника и коленного сустава. В дальнейшем под завалами нашли тело погибшей женщины 1991 года рождения.