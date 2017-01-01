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КНДР заявила о последней стадии разработки межконтинентальной ракеты

Ким Чен Ын выпустил агрессивное новогоднее обращение.

КНДР заявила о последней стадии разработки межконтинентальной ракеты
Фото: EPA/UPG

Северная Корея вступила в последнюю стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил лидер страны Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения.

Как отмечает BBC, в своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР "военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг". Он добавил, что Пхеньян намерен укреплять свой военный потенциал, пока власти США не прекратят агрессивную политику в отношении страны.

В 2016 году КНДР провела целый ряд тестовых пусков баллистической ракеты средней дальности. В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море. В связи с продолжением незаконной ядерной деятельности и в ответ на ядерные испытания Совет Безопасности ООН ужесточил целевые и секторальные санкции против КНДР.

На прошлой неделе Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи заявил, что КНДР работает над баллистическими ракетами, которые смогут долетать до территории США.

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Тэги: оружие и вооружение, КНДР, ракеты, Ким Чен Ын
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