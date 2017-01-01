В Бурунди застрелили министра Киллер убил политика в новогоднюю ночь.

Фото: today.ng

В новогоднюю ночь в столице Бурунди был застрелен 54-летний министр экологии Эммануэль Ньонкуру, пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

Нападение на чиновника произошло, когда он возвращался домой в столице Бужумбура. Женщину, которая ехала с ним, доставили в участок для допроса.

Убийца не известен.

Это первое убийство высокопоставленного политика в Бурунди со времени масштабных антиправительственных протестов весны 2015 года.

Бурунди - небольшое государство, расположенное в центральной части Африки на берегу озера Танганьика. Граничит с Руандой, ДР Конго и Танзанией, выхода к морю не имеет. Является одним из наименее развитых стран в мира.

В 2015 году президент Бурунди Пьер Нкурунзиза спровоцировал кризис в апреле 2015 года, когда решил пойти на третий срок вопреки мирному соглашению, положившему в 2006 году конец 12-летней гражданской войне, в которой погибли 300 тыс. человек. В июле 2016 года Нкурунзиза одержал победу на выборах, что обернулось уличными протестами и столкновениями протестующих с полицией.