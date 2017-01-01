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Трамп не уверен в причастности России к хакерским атакам на США

"Это мог быть кто-то другой, мы не можем быть уверены".

Трамп не уверен в причастности России к хакерским атакам на США
Фото: EPA/UPG

Избранный президентом США Дональд Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам на США, пишет Reuters.

Во время общения с журналистами перед новогодним празднованием во Флориде, он заявил, что "это мог быть кто-то другой, я также знаю такое, чего не знают другие, поэтому мы не можем быть уверены". На вопрос, о чем именно он говорит, Трамп ответил: "Узнаете во вторник или среду".

Он добавил, что любой компьютер потенциально может стать объектом хакерской атаки. "Это очень важно. Если у вас есть что-то серьезное, запишите это и передайте курьером в старый добрый способ. Ни один компьютер не является безопасным, и мне все равно, что говорят другие", - сказал Трамп.

Он также заявил, что надеется на хорошие отношения со многими странами, включая Россию и Китай.

Напомним, что 29 декабря 2016 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за попытки вмешаться в выборы президента. В "черный список" попали шесть граждан России, в том числе руководитель Главного разведывательного управления Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Игорь Костюков, Сергей Глизунов, а также два других россиянина (судя по всему хакеры) - Алексей Белан и Евгений Богачев.

Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований обнародовали технический отчет о кибератаках России, в котором подтверждается причастность хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear к спецслужбами РФ.

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Тэги: США, Россия, хакеры, Дональд Трамп
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