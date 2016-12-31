Совбез ООН в последний день года рассмотрит перемирие в Сирии В тексте говорится о политическом урегулировании конфликта и доставке гуманитарной помощи.

Заседание Совбеза ООН Фото: Владимир Ельченко

В субботу Совет Безопасности ООН должен обсудить предложенную Россией резолюцию в поддержку соглашения о прекращении огня в Сирии. Рассмотрение начнется около 18:00 по киевскому времени.

Предложенный текст резолюции призывает как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии, сообщает BBC. Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции, должны начаться в январе в Астане.

Однако, несмотря на объявленное перемирие, из Сирии поступают сообщения о продолжающихся перестрелках и авиаударах. Представители ряда повстанческих группировок уже заявили, что будут считать соглашение о прекращении огня аннулированным, если авиаудары и другие военные действия продолжатся. Какие именно группировки стоят за этим заявлением, на данный момент неизвестно.

Посол РФ в ООН Виталий Чуркин накануне зявил, что "Фронт ан-Нусра" и ИГИЛ, которые также воюют в Сирии, не являются частью соглашения о прекращении огня. Борьба с ними, по словам посла, будет продолжаться. Постпред сказал, что гарантами соглашения о прекращении огня в Сирии являются Россия и Турция. Вместе с тем Чуркин отметил, что к урегулированию сирийского конфликта должны привлекаться и другие важные игроки – Иран, Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар. Он выразил надежду на то, что Администрация нового президента США также присоединится к процессу после 20 января.

Напомним, в Сирии в ночь на пятницу, 30 декабря, вступило в силу перемирие, инициированное Турцией и Россией. Это уже третья попытка установить режим прекращения огня между режимом Башара Асада и повстанцами в этом году. Предыдущие попытки в феврале и сентябре провалились.