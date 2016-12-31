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Турция заявила о хакерской атаке на энергосистему

"Выявлены и предотвращены попытки проникновения в систему контроля и распределения электроэнергии".

Турция заявила о хакерской атаке на энергосистему
Фото: enerji.gov.tr

Турция заявила о предотвращении масштабной хакерской атаке на систему контроля и распределения электроэнергии.

Согласно сообщению Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, действия хакеров в отношении энергосистемы страны стали фиксироваться после предотвращения попытки переворота 15 июля.

"Были выявлены и предотвращены попытки проникновения в систему контроля и распределения электроэнергии. Действия хакеров – показатель готовящейся крупной попытки саботажа в энергоотрасли Турции. Учитывая вероятность повторения атак, в особенности в новогоднюю ночь, предприняты дополнительные меры", - цитирует заявление государственное агентство "Анадолу".

В последние дни в западных регионах страны фиксировались перебои в энергоснабжении, и сейчас официальные структуры Турции проводят расследование на предмет выявления связи этих событий с действиями хакеров.

Напомним, в 2015 году российские хакеры атаковали ряд украинских облэнерго, сумев отключить от света несколько районов Ивано-Франковской области. Сбой в работе "Прикарпатьеоблэнерго" стал первым зафиксированным случаем отключения электроэнергии, который был вызван хакерской атакой.

30 декабря 2016 года вредоносный код в одном из своих компьютеров нашла американская энергокомпания Burlington Electric (штат Вермонт).

Обе атаки связаны с российскими хакерами.

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Тэги: Турция, хакеры
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