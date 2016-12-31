Российских хакеров обвинили в попытке взлома американской энергокомпании Зараженный ноутбук не был подключен к системам управления электросетью.

Фото: EPA/UPG

Американская энергокомпания Burlington Electric (штат Вермонт) обнаружила на одном из своих компьютеров код, который использовался российскими хакерами в операции "Степь гризли" (Grizzly Steppe), направленной против США. Зараженный ноутбук не был подключен к системам управления электросетью, пишет The Washington Post.

Как отмечают источники издания, хакеры не использовали код для вмешательства в работу сетей, но его наличие на компьютере Burlington Electric свидетельствует об уязвимости американской энергосистемы к потенциальным атакам.

Американские официальные лица пока не знают, был ли этот вирус внедрен, чтобы нарушить работу компании или чтобы просто проверить возможность взлома компьютерной сети. Также неизвестно, когда произошло заражение и есть ли вредоносный код в компьютерах других компаний. "Остается вопрос: присутствуют ли они в наших системах и какая была цель?", - сказал собеседник издания.

В 2015 году российские хакеры атаковали ряд украинских облэнерго, сумев отключить от света несколько районов Ивано-Франковской области. Сбой в работе "Прикарпатьеоблэнерго" стал первым зафиксированным случаем отключения электроэнергии, который был вызван хакерской атакой.

Напомним, что 29 декабря США ввели новый пакет санкций против России в связи с хакерскими атаками, организованными спецслужбами РФ. Ограничительные меры коснулись Главного разведуправления РФ, ФСБ, трех российских компаний и двух хакеров. Кроме того, из страны выслали 35 российских дипломатов.

Россия отрицает причастность к кибератакам.