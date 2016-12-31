93 журналиста убиты в 2016-м Еще 29 погибли в результате аварий и стихийных бедствий.

Павел Шеремет Фото: svoboda.org

93 журналиста и работника СМИ погибли в мире в течение 2016 года в результате целенаправленных нападений, взрывов бомб или были убиты во время освещения боевых действий.

Об этом сообщает Международная федерация журналистов (МФЖ).

"Инциденты охватывают 23 страны в Африке, Азии, Тихоокеанском регионе и Южной Америке, Европе и в регионах Ближнего Востока и арабского мира", - говорится в сообщении.

Больше всего журналистов погибли в Ираке (15), Афганистане (13), Мексике (11), Йемене (8), Сирии (6) и Гватемале (6). Среди погибших также один журналист из Украины - сотрудник "Украинской правды" Павел Шеремет.

"Мы приветствуем любое снижение уровня насилия против журналистов и сотрудников СМИ, но эта статистика и продолжение спланированных атак в отношении журналистов не позволяют быть спокойным", - заявил президент МФЖ Филипп Лерут.

По данным МФЖ, в авариях и стихийных бедствиях погибли 29 журналистов. 20 бразильских спортивных репортеров погибли в авиакатастрофе над городом Медельин в Колумбии, стране, где впервые за много лет не было зафиксировано ни одного убийства представителей СМИ. Девять российских журналистов погибли в результате крушения военного самолета в Сочи.

В МФЖ также известно о журналистах, которые пропали без вести, и есть опасения, что они убиты, но не хватает информации, чтобы подтвердить это.

В 2015 году, по данным Международной федерации журналистов, в мире погибли 112 журналистов.

Как сообщалось, за 2015 год в Украине погибли четыре журналиста: Олесь Бузина, Сергей Сухобок и Ольга Мороз были убиты, Сергей Николаев скончался из-за обстрела на Донбассе.

По данным Независимого медиа-профсоюза, в 2014 в Украине погибли 8 журналистов. В плену на Донбассе побывали более 40 представителей СМИ.