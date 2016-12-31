Обзор новогодних елок мира Киевская елка украшена деревянными игрушками народных мастеров.

В преддверии Нового года LB.ua сделал подборку новогодних елок мира, которые украшают главные площади и улицы городов.

Напомним, что главная елка Украины стоит на Софийской площади в Киеве. Ее высота - 26 метров. Для украшения использовали 3 километра гирлянд, 42 тысячи фонариков и 1000 деревянных игрушек, которые сделали народные мастера из Львовской области.

Фото: EPA/UPG Открытие елки в Киеве

Фото: Макс Требухов

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Главная елка Великобритании, Лондон

Фото: EPA/UPG Прага, Чехия

Фото: EPA/UPG Франкфурт, Германия

Фото: EPA/UPG Берлин, Германия

Фото: Берлин, Германия Париж, Франция

Фото: EPA/UPG Милан, Италия

Фото: EPA/UPG Мадрид, Испания

Фото: EPA/UPG София, Болгария

Фото: EPA/UPG Рига, Латвия

Фото: EPA/UPG Рига, Латвия

Фото: EPA/UPG Виньнюс, Литва

Фото: EPA/UPG Рождественский городок в городке Бад-Тацмандорф, Австрия

Фото: EPA/UPG Cкопье, Македония

Фото: EPA/UPG Вроцлав, Польша

Фото: EPA/UPG Варшава, Польша

Фото: EPA/UPG Венгрия, Будапешт

Фото: EPA/UPG Венгрия, Будапешт

Фото: EPA/UPG Ватикан

Фото: EPA/UPG Гауда, Нидерланды

Фото: EPA/UPG Елка возле Рокфеллер-центра, Нью-Йорк

Фото: EPA/UPG Елка возле Рокфеллер-центра, Нью-Йорк

Фото: EPA/UPG Новогодние декорации в Нью-Йорке

Фото: EPA/UPG Минск, Беларусь

Фото: EPA/UPG Хельсинки, Финляндия

Фото: EPA/UPG Хельсинки, Финляндия

Фото: EPA/UPG Тирана, Албания

Фото: EPA/UPG Тбилиси, Грузия

Фото: EPA/UPG Тбилиси, Грузия

Фото: EPA/UPG Бишкет, Киргизтан

Фото: EPA/UPG Вифлеем, Палестина

Фото: EPA/UPG Токио, Япония

Фото: EPA/UPG Тайбэй, Тайвань

Фото: EPA/UPG Пекин, Китай

Фото: EPA/UPG Бейрут, Ливан

Фото: EPA/UPG Коломбо, Шри Ланка