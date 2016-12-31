В преддверии Нового года LB.ua сделал подборку новогодних елок мира, которые украшают главные площади и улицы городов.
Напомним, что главная елка Украины стоит на Софийской площади в Киеве. Ее высота - 26 метров. Для украшения использовали 3 километра гирлянд, 42 тысячи фонариков и 1000 деревянных игрушек, которые сделали народные мастера из Львовской области.
Фото: EPA/UPG
Открытие елки в Киеве
Фото: Макс Требухов
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Главная елка Великобритании, Лондон
Фото: EPA/UPG
Прага, Чехия
Фото: EPA/UPG
Франкфурт, Германия
Фото: EPA/UPG
Берлин, Германия
Фото: Берлин, Германия
Париж, Франция
Фото: EPA/UPG
Милан, Италия
Фото: EPA/UPG
Мадрид, Испания
Фото: EPA/UPG
София, Болгария
Фото: EPA/UPG
Рига, Латвия
Фото: EPA/UPG
Рига, Латвия
Фото: EPA/UPG
Виньнюс, Литва
Фото: EPA/UPG
Рождественский городок в городке Бад-Тацмандорф, Австрия
Фото: EPA/UPG
Cкопье, Македония
Фото: EPA/UPG
Вроцлав, Польша
Фото: EPA/UPG
Варшава, Польша
Фото: EPA/UPG
Венгрия, Будапешт
Фото: EPA/UPG
Венгрия, Будапешт
Фото: EPA/UPG
Ватикан
Фото: EPA/UPG
Гауда, Нидерланды
Фото: EPA/UPG
Елка возле Рокфеллер-центра, Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG
Елка возле Рокфеллер-центра, Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG
Новогодние декорации в Нью-Йорке
Фото: EPA/UPG
Минск, Беларусь
Фото: EPA/UPG
Хельсинки, Финляндия
Фото: EPA/UPG
Хельсинки, Финляндия
Фото: EPA/UPG
Тирана, Албания
Фото: EPA/UPG
Тбилиси, Грузия
Фото: EPA/UPG
Тбилиси, Грузия
Фото: EPA/UPG
Бишкет, Киргизтан
Фото: EPA/UPG
Вифлеем, Палестина
Фото: EPA/UPG
Токио, Япония
Фото: EPA/UPG
Тайбэй, Тайвань
Фото: EPA/UPG
Пекин, Китай
Фото: EPA/UPG
Бейрут, Ливан
Фото: EPA/UPG
Коломбо, Шри Ланка
Фото: EPA/UPG
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