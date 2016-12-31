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Обзор новогодних елок мира

Киевская елка украшена деревянными игрушками народных мастеров.

В преддверии Нового года LB.ua сделал подборку новогодних елок мира, которые украшают главные площади и улицы городов.

Напомним, что главная елка Украины стоит на Софийской площади в Киеве. Ее высота - 26 метров. Для украшения использовали 3 километра гирлянд, 42 тысячи фонариков и 1000 деревянных игрушек, которые сделали народные мастера из Львовской области.

Открытие елки в Киеве
Фото: EPA/UPG
Открытие елки в Киеве
Фото: Макс Требухов

Фото: EPA/UPG

Главная елка Великобритании, Лондон
Фото: EPA/UPG
Главная елка Великобритании, Лондон

Прага, Чехия
Фото: EPA/UPG
Прага, Чехия

Франкфурт, Германия
Фото: EPA/UPG
Франкфурт, Германия

Берлин, Германия
Фото: EPA/UPG
Берлин, Германия

Париж, Франция
Фото: Берлин, Германия
Париж, Франция

Милан, Италия
Фото: EPA/UPG
Милан, Италия

Мадрид, Испания
Фото: EPA/UPG
Мадрид, Испания

София, Болгария
Фото: EPA/UPG
София, Болгария

Рига, Латвия
Фото: EPA/UPG
Рига, Латвия

Рига, Латвия
Фото: EPA/UPG
Рига, Латвия

Виньнюс, Литва
Фото: EPA/UPG
Виньнюс, Литва

Рождественский городок в городке Бад-Тацмандорф, Австрия
Фото: EPA/UPG
Рождественский городок в городке Бад-Тацмандорф, Австрия

Cкопье, Македония
Фото: EPA/UPG
Cкопье, Македония

Вроцлав, Польша
Фото: EPA/UPG
Вроцлав, Польша

Варшава, Польша
Фото: EPA/UPG
Варшава, Польша

Венгрия, Будапешт
Фото: EPA/UPG
Венгрия, Будапешт

Венгрия, Будапешт
Фото: EPA/UPG
Венгрия, Будапешт

Ватикан
Фото: EPA/UPG
Ватикан

Гауда, Нидерланды
Фото: EPA/UPG
Гауда, Нидерланды

Елка возле Рокфеллер-центра, Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG
Елка возле Рокфеллер-центра, Нью-Йорк

Елка возле Рокфеллер-центра, Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG
Елка возле Рокфеллер-центра, Нью-Йорк

Новогодние декорации в Нью-Йорке
Фото: EPA/UPG
Новогодние декорации в Нью-Йорке

Минск, Беларусь
Фото: EPA/UPG
Минск, Беларусь

Хельсинки, Финляндия
Фото: EPA/UPG
Хельсинки, Финляндия

Хельсинки, Финляндия
Фото: EPA/UPG
Хельсинки, Финляндия

Тирана, Албания
Фото: EPA/UPG
Тирана, Албания

Тбилиси, Грузия
Фото: EPA/UPG
Тбилиси, Грузия

Тбилиси, Грузия
Фото: EPA/UPG
Тбилиси, Грузия

Бишкет, Киргизтан
Фото: EPA/UPG
Бишкет, Киргизтан

Вифлеем, Палестина
Фото: EPA/UPG
Вифлеем, Палестина

Токио, Япония
Фото: EPA/UPG
Токио, Япония

Тайбэй, Тайвань
Фото: EPA/UPG
Тайбэй, Тайвань

Пекин, Китай
Фото: EPA/UPG
Пекин, Китай

Бейрут, Ливан
Фото: EPA/UPG
Бейрут, Ливан

Коломбо, Шри Ланка
Фото: EPA/UPG
Коломбо, Шри Ланка

Мужчина заканчивает оформление елки, изготовленной из 6000 бутылок, возле кристианской церкви в городе Депок, Индонезия, 22 декабря 2016 года.
Фото: EPA/UPG
Мужчина заканчивает оформление елки, изготовленной из 6000 бутылок, возле кристианской церкви в городе Депок, Индонезия, 22 декабря 2016 года.

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Тэги: фото, Новый год, елка, репортаж
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