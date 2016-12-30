Россия внесла в ООН проект резолюции о перемирии в Сирии Переговоры по сирийскому вопросу запланированы на январь в Казахстане.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін Фото: EPA/UPG

Россия в пятницу, 30 декабря, подала в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку перемирия в Сирии, сообщает DW. В документе также идет речь о мирных переговорах по сирийскому вопросу, проведение которых запланировано в январе в Казахстане.

По данным

агентства AFP, Совет Безопасности начал закрытые консультации по резолюции.

"Мы надеемся, что завтра утром мы сможем перейти к голосованию и единогласно утвердить резолюцию", - заявил посол России при ООН Виталий Чуркин. По его словам, переговоры в Казахстане не конкурируют с переговорами, которые ООН планирует провести 8 февраля во Швейцарии.

Напомним, в Сирии в ночь на пятницу, 30 декабря, вступило в силу перемирие, инициированное Турцией и Россией. Это уже третья попытка установить режим прекращения огня между режимом Башара Асада и повстанцами в этом году. Предыдущие попытки в феврале и сентябре провалились.

Ранее президент РФ Владимир Путин, являющийся ключевым союзником президента Сирии Башара Асада, объявил, что сирийское правительство и его противники подписали соглашение об общенациональном прекращении огня вместе с документом о мерах по выполнению соответствующего соглашения.

Это заявление прозвучало после того, как сирийские правительственные войска взяли под полный контроль северный город Алеппо, вытеснив повстанцев, занимавших восточную часть города с 2012 года.

Накануне Путин заявил о намерении сократить военное присутствие в Сирии.