Государство боли
Государство боли
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
ГлавнаяМир

Жители Индии опустошили банкоматы из-за отмены крупных купюр

Правительство решило приостановить хождение этих купюр в рамках мер по борьбе с коррупцией.

Жители Индии опустошили банкоматы из-за отмены крупных купюр
Фото: EPA/UPG

Жители Индии выстроились в огромные очереди чтобы обменять банкноты, которые изымают из обращения в ночь на 31 декабря в полночь по местному времени.

К этому моменту многие банкоматы уже опустели, лишив людей последней возможности избавиться от старых денег, сообщает ВВС.

Изъятию подлежат банкноты номиналом 500 и тысяча рупий (семь и 14 долларов соответственно).

Премьер Индии в начале ноября неожиданно для многих решил приостановить хождение этих купюр в рамках мер по борьбе с коррупцией.

По словам экспертов, в Индии до последнего времени был велик рынок так называемых "черных денег". Речь идет о средствах, полученных незаконным путем или скрытых от налоговых органов.

Вынуждая людей обменивать деньги, власти попытались вывести воротил рынка "черных денег" на чистую воду.

Однако этот шаг нанес удар по жителям Индии с невысоким уровнем дохода, а также розничным торговцам, которые привыкли полагаться на наличные деньги.

Напомним, глава Нацбанка Валерия Гонтарева введение в обращение купюры в тысячу гривен.

Новости по теме:

Тэги: Индия, деньги, борьба с коррупцией
Реклама

Читайте в разделе