В Польше похоронили водителя, погибшего в берлинском теракте Проводить 37-летнего Урбана в последний путь прибыл президент Анджей Дуда.

Фото: EPA/UPG

В Польше прошли похороны водителя Лукаша Урбана, ставшего жертвой теракта на рождественском рынке в Берлине 19 декабря. Траурная церемония состоялась в пятницу, 30 декабря, в родной деревне водителя в 15 километрах от границы с Германией, сообщает DW.

Проводить 37-летнего Урбана в последний путь пришли несколько сотен человек, в том числе президент Польши Анджей Дуда, передает агентство dpa.

Все обстоятельства гибели Урбана до сих пор не известны. Колотые раны на его теле могут свидетельствовать о том, что он оказал сопротивление террористу Анису Амри, который захватил его грузовик, перевозивший стальные конструкции из Италии в Берлин. В немецких СМИ высказываются предположения, что Лукаш Урбан, возможно, предотвратил более масштабную трагедию, поскольку под колеса машины могло попасть еще больше людей. Однако установленные в ходе расследования факты свидетельствуют, что поляк был ранен выстрелом в голову за несколько часов до совершения теракта.

В результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки в Берлине под колесами транспортного средства погибли 11 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии в кабине грузовика были найдено тело водителя.

Полиция обнаружила на руле и в самой кабине отпечатки пальцев главного подозреваемого - выходца из Туниса Аниса Амри. 23 декабря он был застрелен полицией в Милане, когда он открыл стрельбу при попытке проверки документов стражами порядка.