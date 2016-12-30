Эксперты не смогли определить причины смерти Джорджа Майкла Ранее сообщалось, что причиной смерти певца стала сердечная недостаточность.

Фото: gaystarnews.com

Результаты вскрытия тела известного поп-певца Джорджа Майкла, который умер в возрасте 53 лет 25 декабря, не помогли определить причины его смерти, сообщает ВВС.

В заявлении полиции Долины Темзы сказано, что для определения причины смерти будут проведены новые тесты. Их результаты станут известны через несколько недель.

Смерть Джорджа Майкла по-прежнему рассматривается как неожиданная, но не вызывающая подозрений.

Музыкант скончался в Англии в графстве Оксфордшир в прошлое воскресенье. Сотрудники полиции, прибывшие в его дом, не нашли ничего подозрительного.

Менеджер певца Майкл Липпман сообщил, что причиной смерти Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность. По его словам, музыканта нашли "мирно лежащим в постели".

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что он был на грани жизни и смерти, а из-за использования аппарата искусственной вентиляции легких музыкант мог потерять голос.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.

Известность Джорджу Майклу, чье настоящее имя – Йоргос Кириакос Панайоту, принесло участие в группе Wham!. За свою карьеру артист продал более 100 млн копий альбомов, записанных как в составе группы, так и в одиночку.

Джордж Майкл – обладатель треть премий Brit Awards, четырех премий MTV Video Music, четырех наград имени Айвора Новелло и двух Грэмми – за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин.

Последний альбом музыканта под названием "Symphonica" вышел в 2014 году.

Одна из самых известных композиций группы Wham! – Last Christmas.