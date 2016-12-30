Спецтема Россия Неизвестные убили в больнице напавших на полицейских в Грозном, - "Кавказский узел" Жители Чечни допускают, что речь может идти о внесудебных казнях.

Архив Фото: EPA/UPG

Троих подозреваемых в нападении на полицейских в столице Чечни Грозном, госпитализированных с ранениями, убили неизвестные люди.

Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на источник в Минздраве Чечни.

По словам собеседника издания, 25 декабря в больнице отключили свет, после чего одного из задержанных вытащили на улицу и убили вооруженные люди. Двое других раненых, парень и девушка, также, по его словам, были убиты. О судьбе четвертого задержанного не сообщается.

Как утверждает издание, информация о смерти раненых вызвала в Чечне широкий резонанс: жители республики допускают, что речь может идти о внесудебных казнях.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать информацию "Кавказского узла", заявив, что издание "всегда пишет неправду".

В ночь на 18 декабря в Грозном было совершено несколько нападений на полицейских. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации были убиты семь предполагаемых нападавших, еще четверо были задержаны. По данным "Кавказского узла", погибли четверо полицейских. "Новая газета" сообщила о трех убитых сотрудниках ГАИ.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".