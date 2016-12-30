Открытость э-декларирования многого стоила Украине, - замглавы МИД Пристайко отметил, что в отношениях Украины с ЕС произошло взросление.

МИД Фото: zn.ua

Украина прошла через очень болезненный этап электронного декларирования, которого нет ни в одной стране мира, и эта открытость многого нам стоила, - и политически, и имиджево.

Об этом заявил замглавы МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу".

"Но мы это сделали, выполняя наши договоренности с Евросоюзом. А когда нам в ответ говорят: да, вы все сделали, но надо еще подождать, здесь, безусловно, возникает определенная эмоциональная реакция", - отметил дипломат.

Поэтому, по словам Пристайко, в отношениях Украины с ЕС произошло не охлаждение, а взросление.

"Мы действительно в последнее время начинаем разговаривать с европейскими партнерами более прагматично: мы вам очень благодарны за ту помощь, которую вы оказывали и оказываете, поверьте, мы помним о каждом потраченное на нас евро, но одновременно есть политические договоренности", - отметил замминистра.

Пристайко напомнил, что Украина выполнила все условия для предоставления нашим гражданам безвизового режима с ЕС, однако Евросоюз каждый раз находит какое-то новое объяснение, почему его часть надо перенести.

Напомним, ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон назвала э-декларирование одним из главных достижений Украины за год. Также она опровергла связь между выборами во Франции и безвизом для Украины.