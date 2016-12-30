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Украина подаст в суд на Россию за нарушение Договора о дружбе

Замглавы МИД пояснил, почему это соглашение до сих пор не денонсировано.

Украина подаст в суд на Россию за нарушение Договора о дружбе
МИД
Фото: korrespondent.net

Замглавы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев подготовил иск в международный суд против Москвы за нарушение Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, подписанного в 1997 году.. 

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить", - сказал Пристайко.

Отмечается, что Украина не планирует разрывать это соглашение, поскольку его наличие дает возможность продолжать судебные тяжбы.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым, а позже ввела войска на территорию Донецкой и Луганской областей.

После этого в Верховную Раду был внесен проект об отмене договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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Тэги: Россия, МИД, Вадим Пристайко
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