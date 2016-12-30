Спецтема
В Турции задержали 40 подозреваемых во связях с ИГИЛ
Операция по задержанию предполагаемых исламистов проводилась при поддержке вертолета.
В ходе операции в турецкой провинции Адана в пятницу задержали 40 подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГИЛ).
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на анонимные источники.
Операция проводилась при поддержке вертолета по заранее определенным адресам в провинции.
Подозреваемые обвиняются в участии и распространении пропаганды ИГИЛ.
Напомним, накануне США сообщили об убийстве одного из лидеров ИГИЛ в Сирии.