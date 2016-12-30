Спецтема "Исламское государство" В Турции задержали 40 подозреваемых во связях с ИГИЛ Операция по задержанию предполагаемых исламистов проводилась при поддержке вертолета.

Фото: Макс Левин

В ходе операции в турецкой провинции Адана в пятницу задержали 40 подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГИЛ).

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на анонимные источники.

Операция проводилась при поддержке вертолета по заранее определенным адресам в провинции.

Подозреваемые обвиняются в участии и распространении пропаганды ИГИЛ.

Напомним, накануне США сообщили об убийстве одного из лидеров ИГИЛ в Сирии.