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Посольство США поздравило украинцев с Новым годом колядками

Мари Йованович продемонстрировала знание украинского языка.

Посол США в Украине Мари Йованович и американские дипломаты поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством.

Видео с поздравлениями опубликовано на странице посольства США в Украине в Facebook. 

Такие поздравления американское посольство делает не впервые. Например, с новым 2016 годом дипломаты поздравляли рождественской песней Jingle Bells на украинском языке.

Напомним, Йованович прибыла в Киев в конце августа. Она сменила на должности посла США в Украине Джеффри Пайетта. 

Ранее Йованович занимала должность главного заместителя помощника госсекретаря США в бюро по европейским и азиатским делам, а также работала в Украине – около трех лет (2001-2004) занимала должность заместителя американского посла и временного поверенного США в Украине.

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Тэги: США, Новый год, видео, поздравления, репортаж, Мари Йованович
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