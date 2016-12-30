Посольство США поздравило украинцев с Новым годом колядками Мари Йованович продемонстрировала знание украинского языка.

Посол США в Украине Мари Йованович и американские дипломаты поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством.

Видео с поздравлениями опубликовано на странице посольства США в Украине в Facebook.

Такие поздравления американское посольство делает не впервые. Например, с новым 2016 годом дипломаты поздравляли рождественской песней Jingle Bells на украинском языке.

Напомним, Йованович прибыла в Киев в конце августа. Она сменила на должности посла США в Украине Джеффри Пайетта.

Ранее Йованович занимала должность главного заместителя помощника госсекретаря США в бюро по европейским и азиатским делам, а также работала в Украине – около трех лет (2001-2004) занимала должность заместителя американского посла и временного поверенного США в Украине.