В Индии обрушилась угольная шахта, есть жертвы
По данным индийских СМИ, более 40 рабочих могли оказаться в ловушке в шахте.
На востоке Индии обрушилась угольная шахта, по меньшей мере шесть горняков погибли и еще 17 остаются в ловушке.
Об этом сообщает Аssociated Рress со ссылкой на местных чиновников.
Обрушение произошло в восточном индийском штате Джаркханд.
По данным индийских СМИ, более 40 рабочих могли оказаться в ловушке в шахте, но генеральный менеджер угольного карьера Раджмахал заявил, что только 10 горнодобывающих машин вошли в шахты, а согласно правилам безопасности на одну машину приходится один работник.
Обрушение шахты, площадь которой составляет более 1570 километров на юго-восток от Нью-Дели, произошло вечером 29 декабря, но из-за тяжелого смога спасатели не могли войти в шахту до раннего утра пятницы.
Напомним, 1 декабря в Польше из-за землетрясения погибли восемь шахтеров.