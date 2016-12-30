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В Индии обрушилась угольная шахта, есть жертвы

По данным индийских СМИ, более 40 рабочих могли оказаться в ловушке в шахте.

В Индии обрушилась угольная шахта, есть жертвы
Фото: www.dtek.com

На востоке Индии обрушилась угольная шахта, по меньшей мере шесть горняков погибли и еще 17 остаются в ловушке.

Об этом сообщает Аssociated Рress со ссылкой на местных чиновников.

Обрушение произошло в восточном индийском штате Джаркханд. 

По данным индийских СМИ, более 40 рабочих могли оказаться в ловушке в шахте, но генеральный менеджер угольного карьера Раджмахал заявил, что только 10 горнодобывающих машин вошли в шахты, а согласно правилам безопасности на одну машину приходится один работник.

Обрушение шахты, площадь которой составляет более 1570 километров на юго-восток от Нью-Дели, произошло вечером 29 декабря, но из-за тяжелого смога спасатели не могли войти в шахту до раннего утра пятницы.

Напомним, 1 декабря в Польше из-за землетрясения погибли восемь шахтеров.

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Тэги: шахты, Индия, обрушение
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