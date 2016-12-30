Стороны сирийского конфликта в целом соблюдают перемирие, - наблюдатели Режим прекращения огня начал действовать в Сирии с полуночи.

Сирия Фото: EPA/UPG

Соглашение об общенациональном прекращении огня в Сирии в целом соблюдается в начале суток 30 декабря, за исключением сообщений об одиночных столкновениях.

Об этом сообщает правозащитная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR), передает "Радио Свобода".

По данным наблюдателей, на фоне в целом ночного затишья "жестокие столкновения" были зафиксированы между повстанцами и правительственными войсками в северо-восточной провинции Хама.

"Небольшие группы повстанцев и их вооруженные сторонники стремятся разрушить перемирие, потому что это положит конец их присутствию", - сказал агентству AFP директор группы мониторинга Абдель Рахман.

Режим прекращения огня начал действовать в Сирии, начиная с севера 30 декабря. Перемирие, вступившее в силу, первое со времени нарушения объявленного на неделю прекращения огня в сентябре.

Ранее президент РФ Владимир Путин, являющийся ключевым союзником президента Сирии Башара Асада, объявил, что сирийское правительство и его противники подписали соглашение об общенациональном прекращении огня вместе с документом о мерах по выполнению соответствующего соглашения.

Это заявление прозвучало после того, как сирийские правительственные войска взяли под полный контроль северный город Алеппо, вытеснив повстанцев, занимавших восточную часть города с 2012 года.